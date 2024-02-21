Балістична ракета мало не впала на голову британському міністру оборони

У Британії, де українським біженцям запропонували продовження віз, ядерні випробування ракети Trident II мало не закінчилися трагедією. Ракета, що важить 58 тонн, впала в море всього за кілька метрів від британського атомного підводного човна HMS Vanguard. На борту судна були міністр оборони Грант Шеппс і адмірал Бен Кі. Про це повідомляє The Times.

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Передбачалося, що ракета пролетить кілька тисяч миль, перш ніж безпечно приземлиться в Атлантичному океані між Бразилією та Західною Африкою. Натомість ракета впала в океан недалеко від місця запуску. Випробування проводились у січні 2024 року.

Перше випробування системи ядерного стримування Великобританії, яке було у 2016 році, закінчилося тим, що ракета «ударила» в морі. Це викликало занепокоєння, що флот більше не викликає довіри. Через вісім років у країні вирішили провести ще одне випробування цієї ракети.

Причини невдач тримаються у секреті. При цьому у своїй заяві після січневого запуску міністерство оборони Великобританії високо оцінило боєздатність авіаносця HMS Vanguard та екіпажу та запевнило у ефективності британських засобів ядерного стримування.

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Як писали «ФАКТИ», у лютому 2023 року росія провела випробування власної ракети аналогічного призначення «Сармат» і теж невдало.

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