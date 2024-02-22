Втрачена перемога «Барселони» на стадіоні Марадони та фіаско «Арсенала» без Зінченка на 90+4-й хвилині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 21 лютого, у Неаполі та Порту фінішувала програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якій напередодні «Інтер» виявився сильнішим за «Атлетико» .

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Наполі» (Італія) — «Барселона» (Іспанія) — 1:1 (Осімхен, 75 — Левандовські, 60).

За кілька днів до приїзду каталонського гранда чемпіон Італії, який у нинішньому сезоні не схожий на себе (лише 9-е місце в серії А), відправив у відставку головного тренера Вальтера Маццарі і призначив новим «керманичем» маловідомого Франческо Кальцону.

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Потрясіння неаполітанцям вистачило на нічию з грандом. Долю протистояння двох колишніх клубів Дієго Марадони та ще на стадіоні, що носить його ім'я, вирішили точні удари форварда «Барселони» Роберта Левандовські та найкращого бомбардира «Наполі» Віктора Осімхена.

До речі, вундеркінд «Барселони» Ламін Ямал, який відіграв 79 хвилин, у 16 років та 223 дні став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який вийшов на поле у плей-оф турніру.

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«Порту» (Португалія) — «Арсенал» (Англія) — 1:0 (Галену, 90+4).

Саме португальський гранд обіграв «Шахтар» в останньому матчі у групі та не пустив донеччан у плей-оф Ліги чемпіонів. Цього разу в гості до команди Сержіу Консейсау завітав ще міцніший опонент — «Арсенал», який виграв п'ять останніх матчів в АПЛ із загальним рахунком 21:2, але ніколи не перемагав на полі «Порту» (1 нічия та 2 поразки).

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Не виграли «каноніри», які прилетіли до Португалії без травмованого Олександра Зінченка, на «Драгау» і цього разу. Втім, з «нулем» у графі «удари в площину» це складно було зробити. Ба більше, «Арсенал» пропустив гол-красень уже в компенсований час і втретє програв в Порту.

Зустрічі у відповідь відбудуться в Барселоні та Лондоні 12 березня.

Найближчого ж ігрового дня у вівторок, 5 березня, у поєдинках у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють «Реал Сосьєдад» — «ПСЖ» та «Баварія» — «Лаціо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги Європи «Марсель» — «Шахтар» .

Фото uefa.com

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