Успіх «Інтера» на «Джузеппе Меацца» та гол-красень «Боруссії» в Ейндховені: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 20 лютого, у Мілані та Ейндховені відбулися ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якій раніше своїх суперників обіграли «Реал» та «Манчестер Сіті», а також «ПСЖ» та «Лаціо».

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Інтер» (Італія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:0 (Арнаутович, 79).

До цьогорічного протистояння на знаменитому стадіоні «Джузеппе Меацца» у Мілані лідер італійської серії А та четверта команда чемпіонату Іспанії перетиналися в єврокубках лише раз, коли у 2010 році «Атлетико» обіграв «Інтер» у поєдинку за Суперкубок УЄФА (2:0). Але для наставника мадридців Дієго Сімеоне звітний матч був особливим, адже у 1997—1999 роках аргентинець носив футболку міланського гранда і навіть виграв із «Інтером» Кубок УЄФА.

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У підсумку, долю не найвидовищнішого поєдинку на користь господарів поля вирішив точний удар на 79-й хвилині австрійського форварда Марко Арнаутовича.

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:1 (де Йонг, 56, з пенальті — Мален, 24).

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Футболістам «Боруссії» довелося подолати на автобусі лише 170 кілометрів, щоб дістатися місця проведення поєдинку з беззаперечним лідером чемпіонату Нідерландів (ПСВ «Ейндховен», який не програв жодного матчу, на 10 очок випереджає «Фейєноорд» і на 18 — «Твенте»). Вояж у німців вийшов цілком вдалим, особливо з огляду на те, що голландці втілили у гол лише один зі своїх 15 ударів по воротах дортмундців. При цьому влучним «пострілом» у складі віцечемпіона Німеччини відзначився колишній форвард… ейндховенців Доніелл Мален, який забив «своїм» гол-красень.

Зустрічі у відповідь відбудуться в Мадриді та Дортмунді 13 березня. -

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У середу, 21 лютого, у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють «Наполі» — «Барселона» та «Порту» — «Арсенал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото uefa.com

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