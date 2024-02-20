Де дивитись онлайн «Марсель» — «Шахтар»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 22 лютого, донецький «Шахтар», який зіграв внічию з «Марселем» у номінально домашній зустрічі (2:2), на стадіоні «Велодром» проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти дев'ятиразового чемпіона Франції (арбітр — Тобіас Штілер з Німеччини).

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Поки підопічні Маріно Пушича готувалися до поєдинку на базі в Гамбурзі, «Марсель» у черговій зустрічі чемпіонату Франції, граючи з 60-ї хвилини у більшості, поступився у гостях «Бресту» — 0:1 (Ле-Мелу, 88) та посідає у турнірної таблиці лише 9-е місце. При цьому серія із семи матчів без перемог у всіх турнірах призвела до відставки головного тренера марсельців — 46-річного чемпіона світу у складі збірної Італії Дженнаро Гаттузо. До гри з дончанами «Марсель» готує екснаставник збірної Кот-д`Івуару Жан-Луї Гассе.

Відеоогляд матчу «Брест» — «Марсель» — 1:0

За роки виступів у єврокубках «Шахтар» уже гостював один раз на стадіоні «Марселя», коли у тріумфальному сезоні-2008/2009 обіграв господарів поля у чвертьфіналі (2:1).

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Щоправда, цього разу букмекери вбачають фаворитом французів. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Марселя» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,70, на нічию — 3,90, на виграш чемпіона України — 4,33.

У прямій трансляції на території України матч «Марсель» — «Шахтар» покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

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Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

22 лютого (четвер)

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«Марсель» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Додамо, що жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 23 лютого (початок — о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомим суперник «Шахтаря» у півфіналі Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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