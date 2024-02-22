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Україна

росія посилила атаки біля Роботиного на півдні України, — британська розвідка

11:07 22 лютого 2024
Роботине

За повідомленнями британських ЗМІ, російські війська посилюють атаки в районі села Роботине на півдні України, де окупанти днями вбили трьох українських військовополонених.

За даними Міністерства оборони Великобританії, російська 58-та армія та повітряно-десантні війська зазнали значних втрат в цьому районі під час українського контрнаступу минулого року. Однак повільніший темп операцій та активні зусилля з вербування, ймовірно, дозволили російським військам згуртуватися та зміцнитися на цій ділянці фронту.

Роботине в Запорізькій області було звільнене українськими підрозділами влітку 2023 року. Однак село, в якому спочатку проживало кілька сотень людей, все ще перебувало близько до лінії фронту. За повідомленнями британської розвідки, російські війська також нещодавно посилили свої атаки на інших ділянках фронту. Імовірно, це робиться з метою розосередити українські війська.

Втім, за повідомленням Генштабу, ЗСУ відбивають атаки ворога в районі Роботиного й продовжують утримувати плацдарм в Кринках.

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