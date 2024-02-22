Посилення мобілізації: чи підлягають ФОПи бронюванню

У зв'язку з запровадженням нових правил бронювання працівників від мобілізації, в Україні почав діяти новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабміну № 1487.

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В ньому прописано, як ведеться військовий облік на роботі, за місцем проживання та за кордоном, уточнює NV.

Крім того, в законі «Про військовий обов’язок та військову службу» визначено перелік установ, організацій, які ведуть військовий облік в Україні", та передбачено механізм обліку, звітності та перевірки згідно з Порядком.

Згідно з частиною 5 статті 34 закону, облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх роботи покладено на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

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З точки зору закону, підприємства, установи та організації є юридичними особами, які утворені та діють на підставі установчих документів (статутів, положень тощо).

ФОП є фізичною особою зі спеціальним статусом, який надає їй право здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Тому, прямо ніде в законодавстві не вказано, що має відбуватися облік ФОПів.

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Проте, у листі Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. № 321/5989 та в листі Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065 зазначено, що обов’язок ведення військового обліку працівників розповсюджується і на ФОПів, якщо вони використовують найману працю.

Абзацом 11 статті 24 КЗпПУ передбачено обов’язок на працівника надати військовий квиток або інший військово-обліковий документ при прийнятті на роботу. Стосовно ФОП не було прямого зобов’язання, затвердженого законом щодо ведення їх військового обліку.

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Проте, це не означає, що ФОП не можуть отримати повістку. Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними під час воєнного стану в Україні. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передбачає, що повістки можуть вручати усім військовозобов'язаним громадянам України.

Заступник керівника Мінцифри Олександр Борняков зазначив, що бронювання не поширюється на гіг-контракторів, ФОПів, бо Міноборони не бачить їхніх спеціальностей.

«Якщо людина працює на гіг-контракті, він закінчується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію», — пояснив Борняков.

Він назвав основною проблемою мобілізації та бронювання айтішників — відсутність взяття багатьох фахівців на військовий облік. А також те, що вони «не хочуть йти в ТЦК, і що робити з цим ніхто не знає».

Борняков назвав міфом те, що тих 50%, кого не забронювали, відразу забирають на війну, коли вони приходять в ТЦК.

Бронюванню також не підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які вже мають підтверджене в ТЦК право на відстрочку відповідно до підстав, зазначених у статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Крім того, у листі Міноборони № 220/1469 від 11.03.2022 зазначено, що Головнокомандувач ЗСУ визначає дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності, які не мають бронюватися — саме цим вказанням потрібно керуватися.

Нагадаємо, зараз влада працює над процедурою «економічного бронювання», тобто «шестеро працюючих на одного військового». Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених до бюджету.

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