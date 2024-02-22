Швидкісні, але мають недоліки: офіцер ЗСУ розповів про нову «фішку» ворога

Упродовж минулої доби Сили оборони відбили вісім атак ворога на Запорізькому напрямку. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій.

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«Це помітно менше, якщо порівнювати ворожу активність на Авдіївському та Мар'янському напрямку. На Запорізькому напрямку ворог продовжує застосовувати піші штурми малими піхотними групами, але з застосуванням квадроциклів. Це їхня нова „фішка“. І якщо позавчора було знищено один квадроцикл, то вчора знищено чи пошкоджено було вже три», — сказав Лиховій.

На запитання ведучого, як рф застосовує квадроцикли на фронті, речник відповів: «Ще минулого року військові аналітики писали про застосування квадроциклів та багі на полі бою. Тоді переважно йшлося про них як про засіб для евакуації поранених. Тому що вони легкі, маневрові, мало шумні. Але й мінуси в них є — вони можуть нести мале навантаження, вони відкриті для ураження, але вони швидкісні. Але на кожен такий засіб є протидія, новинки дуже швидко стають пристрілені».

Крім того, Лиховій додав, що у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» втрати ворога за минулу добу склали 515 осіб, знищено чи пошкоджено 46 одиниць військової техніки ворога. Серед них чотири танки, 14 БМП, шість артилерійських систем, одна РСЗВ, один ПТРК та 20 автомобілів. Також Сили оборони знищили відразу п'ять складів боєприпасів ворога та 328 БПЛА різних типів.

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Крім того, офіцер повідомив, що рф змістила акцент уваги із Запорізького напрямку.

«У Роботиному ситуація залишається стабільною, там противник не має успіху. Запорізький напрямок важливий, але до нього перегріта увага. Зараз основні події на нашій операційній зоні відбуваються на Авдіївському напрямку та конкретно на Донеччині. Він там провів перегрупування та включає в дію нові підрозділи для підсилення», — зазначив Лісовий.

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Як повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ вдарили HIMARS по скупченню російських військ на Херсонщині. Загинуло щонайменше 60 окупантів, десятки отримали поранення.

Перед цим Сили оборони потужним ударом ліквідували понад 60 окупантів на полігоні під Волновахою у Донецькій області.

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