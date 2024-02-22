Справа проти Пашинського і обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання у СІЗО може бути вигідне росії. Таку думку висловила очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері телеканалу «Еспресо».

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«Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити рф їхню справу — нищити Україну та український народ», — заявила вона.

На думку юриста з багаторічним стажем, в ході судового розгляду не було озвучено доказів вини Пашинського.

«Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція», — зауважила Денісова.

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Нагадаємо, 12 лютого колишній в. о Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі «палива Курченка».

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності — це спецоперація рф щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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21 лютого Пашинський прибув до ВАКС, який обирав йому запобіжний захід.

Під час цього засідання прокурор підтвердив, що ДП, яке отримало нафтопродукти, виконало перед Міноборони всі свої зобов'язання. При цьому адвокати спростували заяви звинувачення у тому, що держпідприємство було створено «на папері».

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За результатами розгляду обрання міри запобіжного заходу в рамках так званої справи «нафтопродуктів Курченка» для Сергія Пашинського ВАКС оголосив перерву в слуханні до п'ятниці, 23 лютого.

Раніше Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

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