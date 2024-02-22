Законопроєкт про демобілізацію строковиків: з’явилися перші подробиці

У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Відповідний текст документа з'явився на сайті парламенту.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до тексту проєкта, конкретного терміну, після якого строковик може бути демобілізований, немає, тому це буде вирішувати глава держави.

Також документ стосується військових-строковиків, у яких під час військового стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму.

РЕКЛАМА

«…військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України», — сказано у тексті законопроєкта.

Прийнятий закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що голосування за президентський законопроєкт про демобілізацію строковиків, за даними нардепа Гончеренка, може відбуватися у п'ятницю, 23 лютого.

Також варто звернути увагу і на нюанси оновленого Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Уряду № 1487.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook