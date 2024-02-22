«Постійно хочеться до туалету»: лікар пояснив, що таке гіперактивний сечовий міхур

Ви постійно бігаєте в туалет «по маленькому», та ваш лікар нічого не знаходить і причину сказати не може. Ходите до туалету по 20−30 разів на день. Перед тим, як кудись іти, ви маєте сходити до туалету, і все одно, коли вже вийшли на вулицю, то відчуваєте поклик до вбиральні. В магазині перш за все ви дивитеся не що купити, а чи є тут туалет і чи він працює. Чому так відбувається, пояснює невролог Євген Скрипник, який раніше розповів про астено-депресивний синдром.



«Їдете на відпочинок — дорога має проходити через всі АЗС. На автобусі ви не їздите, тому що він не зупиниться, де ви захочете. Піти в гості, спілкуватися з друзями — також проблема. У вас «гіперактивний сечовий міхур», або «психогенний сечовий міхур», — пояснює лікар. — Це неофіційні назви цього стану, коли причина не в сечовому міхурі, а в нервовій системі.

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Це може бути симптомом обсесивно-компульсивного розладу. Нав’язлива думка: захочу в туалет, а його не буде. Соціофобія — страх «впісятися» перед людьми тощо. Соматоформна вегетативна дисфункція, соматизований розлад — коли є поклики, неприємні відчуття в сечовому міхурі й патології немає".

Щодо лікування, то тут на допомогу прийде когнітивно-поведінкова терапія та антидепресанти.

Раніше Євген Скрипник розповідав, як ефективно боротись з депресією.

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