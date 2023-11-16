Після робочого дня «розслабляється» і потрапляє у залежність: лікар про депресивні розлади

За статистикою, тривожні та депресивні розлади розвиваються приблизно в 30% жінок, і в 19% чоловіків. При цьому за допомогою звертаються тільки 5% чоловіків, а жінок — 30%. Чому так, пояснює психотерапевт Євген Скрипник:

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«Жінки більше страждають від сексизму, зменшення соціалізації під час декрету, нерівності оплати праці та з багатьох інших причин. В них, крім роботи, є домашні клопоти, діти, і знову ж чоловік, якого потрібно «нагодувати» тощо. Також жінка завжди думає за дітей. І в разі небезпеки для них, вона завжди «напоготові». Я не хочу й не маю наміру образити чоловіків. Є такі, які завжди за дітей, однак відповідальність на жінці зазвичай вища. Тому і нервова система частіше не витримує.

Чоловіки вважають себе сильною статтю, а депресія — це для слабких, є така стигма, на жаль, і досі! Чоловік же не скаже дружині, що в нього тривога і він сходить до психолога, щоб поговорити про це. А куди звертаються інші 95% чоловіків, які страждають на тривожні розлади та депресію? Дійсно, багато хто починає ходити в спортзал, дехто знаходить якісь хобі, але є частина чоловіків, які вважають, що можна лікувати депресію та тривогу алкоголем".

Так, у момент сп'яніння тривога та депресія можуть відступати, додає лікар, але на ранок знову посилюються з подвійною силою. І, щоб зменшити цей неприємний стан, чоловік після робочого дня «розслабляється» і потрапляє у залежність.

«Наприклад, візьмемо нашу обласну психіатричну лікарню у місті Глухів, де є 10 наркологічних ліжок жіночих та 10 чоловічих. За 10 років існування цих ліжок у нашій лікарні чоловічі були заповненні на 200~300%, а жіночі на 5−10%. Тому, якщо помічаєте, що ваші близькі зловживають алкоголем і кажуть, що лікуються, то в першу чергу, зверніть увагу на їхній психічний стан», — попереджає психотерапевт.

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Раніше невролог Давид Щербина пояснив, чому не варто панікувати, якщо на початковому етапі прийому антидепресантів стан може тимчасово погіршитися.

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