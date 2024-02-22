Як очистити унітаз від жовтизни: три працюючих методи

Сяючий унітаз — гордість будь-якої господині, але для того, що «хвалитися» ним перед гостями, за «білим другом» потрібно постійно доглядати.

ВІДЕО ДНЯ

Але навіть коли на унітазі з'являються вапняний наліт і жовті патьоки, не все ще втрачено — потрібно застосувати один з дієвих способів очищення.

Один з них — кислота. Різні кислоти відмінно розчиняють будь-які відкладення, в тому числі, вапняний наліт і сечовий камінь.

Ви можете використовувати оцет або лимонну кислоту, варіантів застосування їх кілька:

РЕКЛАМА

візьміть туалетний папір, намочіть його оцтом і покладіть на найбрудніші ділянки, залиште на кілька годин, а потім змийте водою;

висипте по 2 пакетика лимонної кислоти в бачок і внутрішню частину унітазу і залиште так на 3−4 години, а потім активно почистіть унітаз щіткою.

Досвідчені господині кажуть, що при дотриманні технології, лимонна і оцтова кислоти — одні з кращих засобів для чищення сантехніки.

Як швидко видалити сечовий камінь оцтом

РЕКЛАМА

Другий варіант миючого засобу — з'єднання оцту і солі або оцту і соди. Вам необхідно взяти 1 склянку оцту і нагріти його до температури 40С. Потім в цій рідині розчинити 1 ч. л солі (соди) і нанести отриману суміш на поверхні сантехніки. На особливо сильно забруднені ділянки розчин втирайте рукою в рукавичці або губкою. Закрийте кришку унітазу і залиште його на ніч, а вранці вимийте чистою водою.

Ще один дієвий засіб — кола. Як би це не звучало, але популярний газований напій відмінно видаляє іржу і наліт. У складі напою є вугільна і ортофосфорна кислоти, що в підсумку дає прекрасний очищаючий ефект. Якщо хочете використовувати даний метод — купіть 2 л коли і вилийте напій в чашу унітазу. Залиште на 2−3 години, а потім інтенсивно потріть сантехніку щіткою і змийте залишки напою теплою водою.

РЕКЛАМА

Також можна застосувати один із засобів, про які розповідають в Мережі.

Нагадаємо, раніше відома блогерка розповіла, як використовує для прибирання в туалеті… пом'якшувач для білизни.

106

Читайте нас у Facebook