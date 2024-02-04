Гель для унітаза буде кращим за магазинний: лише змішайте ці компоненти

Якщо у квартирі або у будинку мешкає родина з дітьми, то господині доводиться чистити сантехніку кілька разів на день. Тож мийні засоби можуть закінчитися у будь-який момент.

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Замінити їх можна гелем, який складається з того, що є в кожного вдома. Обійдеться такий засіб зовсім дешево.

Змішайте 200 мл води з однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю і нагрійте, щоб маса стала в'язкою. У 100 мілілітрах холодної води розчиніть одну-дві столові ложки лимонної кислоти. Додайте туди чайну ложку рідкого мила або засобу для миття посуду, пише Ukr.Media.



Перелийте обидва склади в порожню пляшку: бажано використовувати ту, що з-під засобу для унітаза з вигнутим носиком. Ретельно збовтайте, потім нанесіть під обідок. Через п'ять хвилин помийте йоржиком і промийте водою.

А щоб знищити мікроби в унітазі, необхідно покласти в нього часник.

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Річ у тім, що часник має протигрибкові та антибактеріальні властивості, що відмінно допомагає при прибиранні.

Просто покладіть у бачок унітаза два очищені і розрізані навпіл зубчики часнику. Потім закрийте кришку та залиште часник на ніч. А вранці злийте воду.

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Завдяки своїм дивним властивостям часник очистить унітаз і знищить бактерії та мікроби.

Цей спосіб радять застосовувати не менше трьох разів на тиждень.

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