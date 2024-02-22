путін готує приєднання до рф Придністров'я: що відомо

Лідер невизнаного Придністров'я Володимир Красносільський скликав на 28 лютого збори депутатів усіх рівнів з метою обговорення звернення до президента росії володимира путіна, який очікує, коли Захід відмовиться від України. Передбачається, що на зборах депутати сепаратистського регіону попросять про його приєднання до рф. Про це повідомив представник опозиції у Придністров'ї Геннадій Чорба молдавському виданню Deschide.

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Чорба підкреслив, що вибір дати зборів за день до запланованого звернення путіна до Федеральних зборів не випадковий. На його думку, наступного дня після зборів, 29 лютого, путін виступить перед Федеральними зборами і ухвалить рішення щодо запиту Придністров'я. Опозиціонер також нагадав про заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, де було сказано про готовність москви підтримати жителів Придністров'я і не допустити страждань росіян у цьому регіоні.

Чорба закликав депутатів регіону утриматися від ухвалення звернення до путіна, оскільки кремль це може використати як привід для нанесення удару по Молдові, включно з Придністров'ям.

Раніше президент Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що після України путін «потягнеться до Молдови чи країн Балтії».

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