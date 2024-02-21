Велика війна в Україні, яка розпочалася в лютому 2022 року, триває вже два роки. Незважаючи на початкові прогнози, що російські війська можуть взяти українську столицю Київ протягом трьох днів, все виявилось більш затяжним. За даними видання Associated Press (AP), президент росії володимир путін зараз намагається обернути цю невдачу на свою користь. Він терпляче чекає, поки західна підтримка України ослабне, а москва зберігатиме військовий тиск на фронті.

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Незважаючи на те, що путін має більш тривалий часовий відрізок, війна має серйозний вплив на росію. Економічні та військові ресурси країни виснажуються, а соціальна напруженість зростає. Смерть ув'язненого лідера російської опозиції Олексія Навального є «похмурим нагадуванням про безжальне придушення кремлем інакомислення».

путін неодноразово висловлював бажання провести переговори для припинення бойових дій, але попереджав, що росія збереже території, які вона окупувала.

AP повідомляє, що деякі останні події дають кремлю привід для надії. Зокрема, фінансова підтримка України застопорилася в Конгресі США, а союзники по НАТО намагаються заповнити прогалину, що утворилася після контрнаступу України минулого літа. На тлі запеклих бойових дій росія також намагається підірвати оборонну промисловість України за допомогою низки цілеспрямованих атак.

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Незважаючи на численні виклики, росія має потенціал для затяжної війни, повідомляє AP.

Раніше повідомлялося, що на думку голови Служби зовнішньої розвідки України 2005−2010 рр. Миколи Маломужа, війна затягнеться до 2026 року.

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