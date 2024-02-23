У Раді планують повернути мораторій на відключення комуслуг боржникам, але є нюанси

Наприкінці минулого року в Україні скасували мораторій на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ та дозволили постачальникам послуг відключати боржників від коммунальних послуг. Втім, це не стосується територій, які тимчасово окуповані росією чи на яких тривають бойові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом в парламенті зареєстновано законопроєкт, яким знов пропонують заборонити постачальникам нарахування, стягнення штрафів та припинення надання житлово-комунальних послуг. Мораторій пропонують поширити на соціально вразливі категорії населення в період дії воєнного стану, пише «Інформатор».

Читайте також: Як перераховуватимуть комунальні послуги за період їх ненадання: адвокат дав пояснення

Документ встановлює заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати чи неповної оплати до припинення чи скасування воєнного стану в країні для:

РЕКЛАМА

осіб з інвалідністю;

непрацюючих громадян, які одержують пенсію за віком;

малозабезпечених родин;

багатодітніх сімей.

Зазначається, що однією з причин скасування мораторію називали значне зростання заборгованості за житлові комунальні послуги. Зокрема, борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом. Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що для нормального функціонування енергосистеми України необхідні значні ресурси, тому скасування мораторію була вимушеною мірою.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів про те, що може відбуватися, якщо людина не сплачує заборгованість за постачання води, газу, світла та тепла.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook