Після реакції Трампа на смерть Навального у США заявили про «путінське крило»

Колишній представник Республіканської партії Ліз Чейні, яка стверджувала, що «жодна чесна людина тепер не зможе заперечувати, що Трамп є ворогом конституції США», попередила про «путінське крило» Республіканської партії після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, фактично не згадавши ні його, ні президента росії володимира путіна.

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«Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є „путінське крило“ в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб „путінське крило“ Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому», — сказала Чейні в інтерв'ю Джейку Тапперу на CNN в програмі «Про становище в країні».

Президенти Джо Байден і Трамп кардинально відрізнялися у своїх реакціях на смерть ув'язненого російського опозиціонера. Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального рішуче поклав провину на «путіна і його головорізів». Тим часом Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера — натомість він більше 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

«Коли ви думаєте про Дональда Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, що володимир путін зробив з Навальним, — це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права», — сказала Ліз Чейні.

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Раніше цього місяця колишній президент також заявив, що заохочував би росію робити «все, що вона» захоче з будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується рекомендацій щодо витрат, і не пропонував би такій країні захист США — позиція, яка, за словами глави НАТО Єнса Столтенберга, «підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик».

«Він фактично дав зрозуміти, що за адміністрації Трампа Сполучені Штати навряд чи будуть дотримуватися своїх зобов'язань перед НАТО», — сказала Ліз Чейні.

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Ліз Чейні також заявила, що ще не прийняла рішення про те, чи буде вона балотуватися в президенти від третьої сторони, але запевнила, що зробить все необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Білий дім відреагував на слова російського диктатора, який днями зробив приголомшливу заяву. Виступаючи на пропагандистському каналі, путін заявив, що «перспективам росії більше відповідав би Джо Байден на посаді президента США, ніж Дональд Трамп».

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