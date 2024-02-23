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Україна

Рада підтримала законопроект про демобілізацію строковиків

12:04 23 лютого 2024
Голосування у Раді

Верховна Рада України підтримала проєкт закону щодо демобілізації строковиків, який днями вносив в парламент президент.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, парламент схвалив законопроєкт #11035 одразу за основу та в цілому, віддавши за нього 319 голосів. «Даємо право президенту їх звільнити. Законопроект був внесений ad-hoc», — додав він.

А його колега по Верховній Раді Олексій Гончаренко зазначив, що в кінцевому вигляді в президентський проєкт закону внесено норму з його альтернативного законопроєкту — про відстрочку у 12 місяців.

Документ стосується військових-строковиків, у яких під час військового стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму.

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Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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