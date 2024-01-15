Бідність не буде викорінена ще 230 років: названо найбагатших людей світу

П'ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки за три роки, повідомило у пресрелізі міжнародне об’єднання з боротьби з бідністю у світі Oxfam. За підрахунками, перший трильйонер може з'явитися протягом десятиліття. З іншого боку, бідність не буде викорінена ще 230 років. Звіт був опублікований в той час, коли бізнес і політичні лідери збираються на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Статки керівника компанії Tesla Ілона Маска, Бернара Арно, власника компанії з виробництва предметів розкоші LVMH, засновника Amazon Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона з Oracle та інвестиційного гуру Уоррена Баффета зросли на 114 відсотків у реальному вираженні з 2020 року, повідомляє Oxfam. Їхні сукупні статки зросли з 321 млрд фунтів стерлінгів до 688 млрд фунтів стерлінгів. За оцінками, лише Ілон Маск володіє близько 180 мільярдами фунтів стерлінгів.

Тим часом статки 4,7 мільярда людей, які складають 60% найбідніших у світі, впали на 0,2%, повідомляє Oxfam.

«Цей постійно зростаючий розрив між багатими і бідними зрештою не є ні випадковим, ні неминучим, — сказала Аліма Шівджі з Oxfam. — Уряди в усьому світі роблять свідомий політичний вибір, який дозволяє і підтримує цю спотворену концентрацію багатства, в той час як сотні мільйонів людей живуть у бідності».

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Раніше повідомлялося, що 31-річний фінансист, якого у 2021 році було вперше внесено до рейтингу Forbes найбагатших американців, визнаний винним у шахрайстві у США.

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