Жеребкування Ліги конференцій: стали відомі пари команд 1/8 фіналу

У п'ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги Європи визначилися пари команд 1/8 фіналу Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв англійський «Вест Хем».

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Боротьбу в турнірі продовжують по два клуби з Бельгії, Греції та Ізраїлю, а також по одному представнику Англії, Чехії, Франції, Італії, Туреччини, Хорватії, Нідерландів, Норвегії, Австрії і Швейцарії.

Пари команд, у яких зійдуться переможці груп та найсильніші у поєдинках 1/16 фіналу, сформували:

«Серветт» (Швейцарія) — «Вікторія» (Чехія)

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«Аякс» (Нідерланди) — «Астон Вілла» (Англія)

«Мольде» (Норвегія) — «Брюгге» (Бельгія)

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«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Фенербахче» (Туреччина)

«Динамо» (Хорватія) — ПАОК (Греція)

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«Штурм» (Австрія) — «Лілль» (Франція)

«Олімпіакос» (Греція) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Фіорентина» (Італія)

До речі, фінал Ліги конференцій цього сезону прийме 29 травня «АЕК Арена» у столиці Греції Афінах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» останнім з українських клубів припинила виступ у Лізі конференцій.

Фото uefa.com

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