Жеребкування Ліги конференцій: стали відомі пари команд 1/8 фіналу
У п'ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги Європи визначилися пари команд 1/8 фіналу Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв англійський «Вест Хем».
Боротьбу в турнірі продовжують по два клуби з Бельгії, Греції та Ізраїлю, а також по одному представнику Англії, Чехії, Франції, Італії, Туреччини, Хорватії, Нідерландів, Норвегії, Австрії і Швейцарії.
Пари команд, у яких зійдуться переможці груп та найсильніші у поєдинках 1/16 фіналу, сформували:
«Серветт» (Швейцарія) — «Вікторія» (Чехія)
«Аякс» (Нідерланди) — «Астон Вілла» (Англія)
«Мольде» (Норвегія) — «Брюгге» (Бельгія)
«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Фенербахче» (Туреччина)
«Динамо» (Хорватія) — ПАОК (Греція)
«Штурм» (Австрія) — «Лілль» (Франція)
«Олімпіакос» (Греція) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)
«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Фіорентина» (Італія)
До речі, фінал Ліги конференцій цього сезону прийме 29 травня «АЕК Арена» у столиці Греції Афінах.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» останнім з українських клубів припинила виступ у Лізі конференцій.
Фото uefa.com66
Читайте нас у Facebook