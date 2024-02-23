Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграють «Бенфіка» Трубіна та кривдник «Шахтаря»

У п'ятницю, 23 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, з якої вилетів донецький «Шахтар».

ВІДЕО ДНЯ

Боротьбу в турнірі, який минулого сезону виграла «Севілья», продовжують по три представники Англії та Італії, по два клуби з Португалії (зокрема «Бенфіка» з воротарем збірної України Анатолієм Трубіним), Німеччини та Чехії, а також по одному з Азербайджану, Шотландії, Іспанії та Франції.

Повністю пари 1/8 фіналу Ліги Європи, в якій переможці груп зіграють з командами, які подолали стикові матчі, виглядають так:

«Спарта» (Чехія) — «Ліверпуль» (Англія)

РЕКЛАМА

«Марсель» (Франція) — «Вільярреал» (Іспанія)

«Рома» (Італія) — «Брайтон» (Англія)

РЕКЛАМА

«Бенфіка» (Португалія) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Фрайбург» (Німеччина) — «Вест Хем» (Англія)

РЕКЛАМА

«Спортинг» (Португалія) — «Аталанта» (Італія)

«Мілан» (Італія) — «Славія» (Чехія)

«Карабах» (Азербайджан) — «Байєр» (Німеччина)

Путівки до чвертьфіналу турніру команди оскаржать у поєдинках 7 та 14 березня.

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Ліги Європи цього сезону прийме 22 травня «Дублін Арена» у столиці Ірландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» без Олександра Зінченка програв у Лізі чемпіонів «Порту».

Фото uefa.com

177

Читайте нас у Facebook