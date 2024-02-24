Палаючих літаків рф стане ще більше: Сирський виступив зі зверненням до другої річниці повномасштабного вторгнення
Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.
Відповідну заяву Сирський зробив у другу річницю загарбницької війни росії проти України.
«Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе», — зазначив головнокомандувач.
Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.
Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.
«Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є — життя українського воїна», — додав він.
Зазначимо, що два роки тому 24 лютого російський режим розпочав повномасштабну війну проти України. Сьогодні у день другої річниці до Києва прибули низка західних лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єри Італії та Бельгії Джорджія Мелоні і Александр Де Кроо. Також вчора, 23 лютого, до України прибули прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.148
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