Палаючих літаків рф стане ще більше: Сирський виступив зі зверненням до другої річниці повномасштабного вторгнення

Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.



Відповідну заяву Сирський зробив у другу річницю загарбницької війни росії проти України.

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«Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе», — зазначив головнокомандувач.

Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.

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Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.

«Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина — це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є — життя українського воїна», — додав він.

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Зазначимо, що два роки тому 24 лютого російський режим розпочав повномасштабну війну проти України. Сьогодні у день другої річниці до Києва прибули низка західних лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єри Італії та Бельгії Джорджія Мелоні і Александр Де Кроо. Також вчора, 23 лютого, до України прибули прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

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