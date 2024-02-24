Донецьк був практично відкритий: Роман Світан назвав справжню причину втрати ЗСУ Авдіївки

Окупація російськими військами міста Авдіївка на Донеччині є дуже болючою втратою для України, оскільки це був важливий оборонний та наступальний рубіж.

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Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу.

«Авдіївка була двох „іпостасей“. Річ у тім, що це перший оборонний рубіж. Це перша лінія оборони, яка 10 років стояла — з 2014 року. Це оборонний рубіж, досить добре залитий і вирівняний у загальній структурі фронту по першій лінії», — розповів Світан.

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За його словами, це був і наступальний рубіж — стратегічний наступальний плацдарм. Він підходив практично до трьох міст одночасно: Донецька, Макіївки та Ясинуватої. Ясинуватська розвилка вела щонайменше до Авдіївки, Донецька, Макіївки та Ясинуватої, тобто напрямок на Горлівку, Єнакієве, Ханжонкове, Криничну. Це досить серйозна розв'язка, і, крім того, — панівна висота.

«Ми стояли у 3 кілометрах. Свого часу нас зупинив Порошенко „Мінськом-2“ — прокреслив лінію між промзоною Авдіївки та Ясинуватським блокпостом, цією Ясинуватською розв'язкою. Проте це був наступальний рубіж. Ми його втратили. З цього погляду — це дуже велика втрата. Чому? Тому що з цього рубежу можна було виконувати бойові завдання будь-коли. Зараз можна вже про це відверто говорити, краще б минулого року ми рухалися не у бік Токмака (Запорізька область — ред.), бо без авіації більш як 15 кілометрів ми й не пройшли б, а краще ми пішли б до Донецька», — сказав експерт.

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Світан додав, що 15 кілометрів від Авдіївки — це центр Донецька, Донецька область. Тому Донецьк був шанс звільнити ще минулого року.

«З огляду на ті сили та засоби, які ми мали минулого року. І найцікавіше — у бік Донецька не було ліній Суровікіна. Росіяни чомусь на 100% знали, що ми до Донецька не підемо, тобто не перетнемо лінію 24 лютого. Там не було ніяких серйозних споруд. Донецьк був практично відкритий. Якби ми розвернули ті бригади, які були підготовлені, до Донецька — Донецьк, Макіївка та Ясинувата були б звільнені минулого року. Але історія умовного способу, звичайно, не має», — сказав експерт.

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Нагадаємо, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. За його словами, Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах. Президент Володимир Зеленський назвав таке рішення логічним, а також наголосив, що командування вдалося до такого кроку, щоб українські захисники не потрапили в оточення ворога.

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