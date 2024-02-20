«Це не призведе до істотного прориву фронту»: експерт про активізацію росіян після захоплення Авдіївки

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який раніше проаналізував так звану мобілізацію російського оборонно-промислового комплексу, прокоментував кураж в російських військах у зв'язку із захопленням Авдіївки. Наразі війська окупантів, зазначає він, проводять низку наступальних операцій на більшій частині фронту.

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За його словами, ворог здійснює спроби штурмових дій на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському напрямку.

«Активізувалися в Запорізькій області, передумовою чого було об'єднання „Дніпро“ і „Запоріжжя“ в єдину групу військ „Дніпро“, яка тепер налічує майже 130 тис. бійців, — пише Олександр Коваленко. — А загальний механізований ресурс становить: танки — понад 650 од.; ББМ — близько 2 тис. од.; ствольна артилерія — 900 од.; РСЗВ — близько 200 одиниць».

Командування російських окупаційних військ, зазначає Коваленко, на куражі після захоплення Авдіївки, намагається не тільки продемонструвати, що вони можуть «наступати», а й скористатися вікном можливостей, коли українські бійці відчувають гострий дефіцит боєприпасів.

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«З урахуванням тієї кількості пострілів, що за добу робить українська артилерія, можна вважати, що ми зараз воюємо без артилерії, — зазначає експерт. — Користуючись цією слабкістю і тотальним домінуванням тактичної авіації, яка застосовує КАБ без обмеження, російська армія промацує і продавлює практично всю лінію фронту. Замість оперативної паузи, яка, за логікою речей, повинна була настати після захоплення Авдіївки, в рамках якої мав би розпочатися процес відновлення втрат, командування рф обрало шлях вичавлювати, поки є можливість, максимум зі своїх підрозділів».

На думку аналітика, це навряд чи призведе до істотного прориву фронту.

«До втрати окремо взятих локацій — так, ми повинні бути морально готові. Але з урахуванням нинішніх цілей і можливостей, у виборі іншої тактики ми гранично обмежені, концентруючись на кількості знищеного ворога, без жорсткої прив'язки до позицій», — підсумовує Олександр Коваленко.

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Раніше аналітики пояснили, що дало змогу рф захопити Авдіївку.

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