Коли немає часу на прання: як освіжити одяг без запуску пральної машини (відео)
Поява неприємного запаху на одязі може створювати дискомфорт, особливо влітку (та й в інші пори року теж). Доводиться часто користуватися пральною машиною, щоб освіжити одяг. Але як бути, якщо ситуація або час не дозволяють зайнятися повноцінним пранням? На щастя, люди з досвідом вже знайшли відповідь на це питання.
В такому разі знадобиться:
- 3 л води
- 2 ст. л харчової соди
- 1 ст. л будь-якого порошку/відбілювача
- 100 мл перекису водню.
Змішуємо усі інгредієнти. В отриманий розчин кладемо речі. Залишаємо приблизно на 30−40 хвилин. Тільки-но речі потрапляють в цей розчин, вони стають білими.
Потім вручну прополощіть та висушіть. Результат вас приємно вразить.
Ще один лайф-хак має відношення до штор: якщо ви хочете, щоб вони «по-королівськи» розміщувались на вікні, використайте втулки від туалетного паперу. І побачите, як вікно швидко змінить вигляд.
Наступний лайф-хак покаже, як легко пофарбувати двері без забруднення підлоги під час ремонту.
І, нарешті, «бонусний» лайф-хак пояснить вам, коли прийшла пора сховати бабусин коньяк і в'язальні спиці.
Вам також буде цікаво дізнатися, які хатні справи не бажано виконувати ввечері, і з чим це пов'язано.140