Коли немає часу на прання: як освіжити одяг без запуску пральної машини (відео)

Поява неприємного запаху на одязі може створювати дискомфорт, особливо влітку (та й в інші пори року теж). Доводиться часто користуватися пральною машиною, щоб освіжити одяг. Але як бути, якщо ситуація або час не дозволяють зайнятися повноцінним пранням? На щастя, люди з досвідом вже знайшли відповідь на це питання.

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В такому разі знадобиться:

3 л води

2 ст. л харчової соди

1 ст. л будь-якого порошку/відбілювача

100 мл перекису водню.

Змішуємо усі інгредієнти. В отриманий розчин кладемо речі. Залишаємо приблизно на 30−40 хвилин. Тільки-но речі потрапляють в цей розчин, вони стають білими.

Потім вручну прополощіть та висушіть. Результат вас приємно вразить.

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Ще один лайф-хак має відношення до штор: якщо ви хочете, щоб вони «по-королівськи» розміщувались на вікні, використайте втулки від туалетного паперу. І побачите, як вікно швидко змінить вигляд.

Наступний лайф-хак покаже, як легко пофарбувати двері без забруднення підлоги під час ремонту.

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І, нарешті, «бонусний» лайф-хак пояснить вам, коли прийшла пора сховати бабусин коньяк і в'язальні спиці.

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