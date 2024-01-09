Рятуємо пральну машину від неприємних запахів: лайфхак від Марини Жукової

«Домогосподиня в дії» Марина Жукова активно пропагує незвичні лайфхаки, які можна використовувати без значних затрат та купівлі дорогого обладнання. Крім традиційних «унітазних» порад вона включає до сфери своїх інтересів усі види діяльності, які потребують постійного догляду сучасної жінки.

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При цьому Марина дає рекомендації, які іноді не можуть не визивати на перший погляд здивування.

Так, нещодавно пані Жукова повідомила, що регулярно скуповує «пачками» ополіскувачі для ротової порожнини.

Виявляється, секрет зовсім не в тому, що у жінки якийсь «пунктик» щодо ополіскувачів.

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«Якщо у пралці з'явився неприємний запах тухлості, затхлості, плісняви, виливаю в неї половину пляшки ополіскувача для ротової порожнини, запускаю машинку без білизни — на повний цикл прання. Після такого чищення всі сторонні запахи повністю усуваються», — розповідає вона.

«Так, купую ополіскувач великими коробками та скрізь використовую. Спробуйте і ви — точно не пожалкуєте», — рекомендує майстриня.

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Також жінка привела кілька способів того, як можна залишатись на ногах навіть у найбільш слизьку пору року — саме таку, як зараз.

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Нагадаємо, раніше «домогосподиня в дії» порадила, як відбілити тюль в домашніх умовах простим, але дуже ефективним способом.

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