Економія — не завжди добре: названо головну вразливість китайських автомобілів
В Україні почали частіше купувати недорогі китайські автомобілі.
Проте не всі їх власники розуміють, що іноді за доступністю може ховатися суттєві недоліки, які завдадуть вам чимало клопотів у майбутньому, пише Твоя машина.
Недолік 1. Експерти зазначають, що китайські автовиробники схильні до використання у своїх електрокарах чутливих до холоду та погано захищених від вібрацій електронних компонентів. За низьких температур та інтенсивної експлуатації машини швидко втрачають свій ресурс і частіше ламаються.
Недолік 2. Виробники з Піднебесної звикли економити на матеріалах. У випадку з автівками це може призвести до швидкого зносу деталей, і, відповідно, до збільшення частоти несправностей.
Недолік 3. У представлених на ринку китайських моделях іноді буває неідеальний зв’язок коробки з двигуном, це ж стосується і підвіски.
Втім, про довговічність «китайців», на думку очільника компанії Autolist Андрія Оробця, судити поки що зарано. Адже наскільки вони міцні, надійні, ремонтопридатні та невибагливі, покаже лише час.
Принагідно нагадаємо, що до ТОП-5 економічних кросоверів для міста увійшли лише перевірені часом японські і корейські моделі.110
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