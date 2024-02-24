Економія — не завжди добре: названо головну вразливість китайських автомобілів

В Україні почали частіше купувати недорогі китайські автомобілі.

Проте не всі їх власники розуміють, що іноді за доступністю може ховатися суттєві недоліки, які завдадуть вам чимало клопотів у майбутньому, пише Твоя машина.

ВІДЕО ДНЯ

Недолік 1. Експерти зазначають, що китайські автовиробники схильні до використання у своїх електрокарах чутливих до холоду та погано захищених від вібрацій електронних компонентів. За низьких температур та інтенсивної експлуатації машини швидко втрачають свій ресурс і частіше ламаються.

Недолік 2. Виробники з Піднебесної звикли економити на матеріалах. У випадку з автівками це може призвести до швидкого зносу деталей, і, відповідно, до збільшення частоти несправностей.

РЕКЛАМА

Недолік 3. У представлених на ринку китайських моделях іноді буває неідеальний зв’язок коробки з двигуном, це ж стосується і підвіски.

Втім, про довговічність «китайців», на думку очільника компанії Autolist Андрія Оробця, судити поки що зарано. Адже наскільки вони міцні, надійні, ремонтопридатні та невибагливі, покаже лише час.

РЕКЛАМА

Принагідно нагадаємо, що до ТОП-5 економічних кросоверів для міста увійшли лише перевірені часом японські і корейські моделі.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook