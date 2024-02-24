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Економія — не завжди добре: названо головну вразливість китайських автомобілів

17:30 24 лютого 2024
Китайське авто

В Україні почали частіше купувати недорогі китайські автомобілі.

Проте не всі їх власники розуміють, що іноді за доступністю може ховатися суттєві недоліки, які завдадуть вам чимало клопотів у майбутньому, пише Твоя машина.

Недолік 1. Експерти зазначають, що китайські автовиробники схильні до використання у своїх електрокарах чутливих до холоду та погано захищених від вібрацій електронних компонентів. За низьких температур та інтенсивної експлуатації машини швидко втрачають свій ресурс і частіше ламаються.

Недолік 2. Виробники з Піднебесної звикли економити на матеріалах. У випадку з автівками це може призвести до швидкого зносу деталей, і, відповідно, до збільшення частоти несправностей.

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Недолік 3. У представлених на ринку китайських моделях іноді буває неідеальний зв’язок коробки з двигуном, це ж стосується і підвіски.

Втім, про довговічність «китайців», на думку очільника компанії Autolist Андрія Оробця, судити поки що зарано. Адже наскільки вони міцні, надійні, ремонтопридатні та невибагливі, покаже лише час.

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Принагідно нагадаємо, що до ТОП-5 економічних кросоверів для міста увійшли лише перевірені часом японські і корейські моделі.

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