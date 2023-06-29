Міцні, надійні та просторі: названо ТОП-5 економічних кросоверів для міста

Кросовери зараз «на хвилі» популярності, і це не дивно, адже саме вони поєднують в собі витривалість і велику прохідність. До того ж ці автомобілі просторі, що робить їх привабливими для вибору у якості сімейного авто. Такий автомобіль ідеально підійде для великих сімей, або просто любителів подорожувати.

Для тих же, хто користується автівкою для поїздок містом, чи не найголовнішим чинником є їх економічність.

Тож автомобільний портал wheel-news.com склав рейтинг кращих економічних бензинових кросоверів для міста.

На першій сходинці опинилася красуня від Toyota — RAV4 Hybrid.

Toyota RAV4 Hybrid

Це позашляховик класу K1 з гібридною силовою установкою, переднім або повним приводом. Світова прем'єра серійної версії моделі відбулася на автосалоні у Франкфурті у вересні 2015 року.

2. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V — один із найпопулярніших позашляховиків у світі. Нове покоління досі було доступне лише з бензиновим двигуном. Однак нещодавно з'явилася версія Hybrid.

3. Mazda CX-5

Куди б ви не прямували, Mazda CX-5 буде вашим ідеальним супутником як для повсякденних поїздок, так і під час довгих подорожей всією родиною. Міцний кузов Skyactiv-Body, сконструйований для ще кращого поглинання та розсіювання сили удару при зіткненні, ефективно запобігаючи деформації кабіни у разі аварії. Саме тому Mazda CX-5 отримала максимальну оцінку — 5 зірок — рейтингу безпеки EURO NCAP.

4. Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek

5-дверний кросовер класу «K1». Третє покоління моделі Crosstrek було представлено 15 вересня 2022 року, у грудні того ж року автомобіль надійшов у продаж на території Японії. Раніше на ринку України автомобіль продавався під назвою XV. Цей субкомпактний кросовер використовує глобальну платформу Subaru (SGP), як і його попередник, але відрізняється оновленим кузовом з більш плавними контурами і більш виразними світлодіодними фарами.

5. Hyundai Kona

Тест-драйв Hyundai KONА

Hyundai KONA другого покоління — справжній витвір передових технологій і комфорту у своєму сегменті і вражає своїм футуристичним виглядом. Прем'єрний показ автомобіля відбувся 18 січня 2023 року. Простір усередині автомобіля максимально оптимізований для зручності пасажирів. Крім того, автомобіль оснащений цифровим ключем, що дозволяє замикати, відмикати та заводити авто за допомогою смартфона або смарт-годинника.

Проте яке б авто для себе ви не обрали, варто відслідковувати і законодавчі зміни у правилах дорожнього руху — останні з них, наприклад, зобов'язкують усіх водіїв (і не лише таксі) стежити, щоб усі пасажири авто були пристебнуті ременями безпеки.

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