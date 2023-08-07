З сьогоднішнього дня власники транспортних засобів можуть забронювати держномери: у МВС розповіли, як це зробити

В Україні, де змінюють умови зберігання номерів, з 7 серпня можна онлайн обрати та забронювати номерний знак для транспортного засобу. Бронювання номерних знаків доступне в Електронному кабінеті водія у розділі «Електронні послуги», інформує Головний сервісний центр МВС.

Часто покупці хочуть отримати певну комбінацію цифр або літер та цифр. За можливість вибору будь-якої комбінації цифр, крім визначеної тепер існує оплата — 360 грн, раніше вона була лише за визначену комбінацію цифр — від 4 800 до 36 000 грн.

Тепер, якщо автовласник або покупець хоче отримати саме бажану комбінацію, то з’явилася можливість перед візитом до сервісного центру МВС не просто подивитись, які в цьому конкретному сервісному центрі МВС є вільні номерні знаки, а навіть вибрати та замовити бронювання номерного знака.

Як працює онлайн-послуга бронювання номерних знаків

Для початку варто авторизуватись в Електронному кабінеті водія через один зі зручних способів: банкінг, Дія. Підпис або електронний підпис.

Онлайн-послуга дозволяє зарезервувати наявний в сервісному центрі МВС уже виготовлений номерний знак. Він там чекатиме до 10 днів, поки його закріплять за певним транспортним засобом.

Новий функціонал дозволяє обрати регіон України, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу і ознайомитись з усіма вільними комбінаціями в режимі реального часу.

Замовити послугу можна за типом транспортного засобу на: легкові чи вантажні авто, на автобуси, причепи чи напівпричепи, мотоцикли, мопеди. Один транспортний засіб — один номерний знак.

Якщо протягом 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації, то скасування бронювання відбувається автоматично. І номерний знак повертається до списку вільних та може бути вибраний іншою людиною для її транспортного засобу.

Отримати заброньований номерний знак можна в тому сервісному центрі МВС, де він знаходиться на зберіганні одночасно з послугою реєстрації/перереєстрації транспортного засобу.

Скільки коштує вибір та бронювання

Орієнтовна вартість онлайн-послуги включає в себе:

• 360 грн за бажану комбінацію цифр або від 4 800 до 36 000 грн за визначені комбінації цифр (залежить від вибору замовника),

• можливу комісію платіжної системи чи банку.

Потім окремо сплачуються такі платежі:

• по 10,8 грн за кожну добу бронювання номерного знаку (максимум — 10 днів);

• близько 300 грн за номерну базу (металева спецпродукція, вартість залежить від регіону та від типу транспортного засобу),

• 200 грн за адмінпослугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС;

• 312 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

• можливі комісії платіжної системи чи банку.

Номерні знаки закріплюються за авто виключно під час реєстраційних дій з транспортним засобом. Автовласник отримає нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки в сервісному центрі МВС, де їх було заброньовано.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження нового формату автомобільних номерів. Перші номери з латинськими літерами належатимуть транспортним засобам, зареєстрованим онлайн або через сервіс «Дія».

Також раніше Кабмін розширив перелік написів та зображень, які забороняється наносити на номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram