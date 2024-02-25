Багато європейців песимістично оцінюють шанси Києва на перемогу

Згідно з опитуванням, багато людей в Європі наразі песимістично оцінюють шанси України на успіх у захисті від російської агресії. Лише десять відсотків респондентів опитування, проведеного на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), вважають, що Україна переможе, повідомляє берлінський аналітичний центр. Удвічі більше очікують перемоги росії, пише сайт ECFR. Раніше повідомлялося, що американський генерал Бен Ходжес сумнівається у волі до перемоги союзників України.

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Найбільша група — 37% - вважає, що війна закінчиться шляхом переговорів. Однак у цьому випадку Україна, ймовірно, втратить значну частину власної території.

«Наразі росія окупувала майже п'яту частину України і оголосила кілька регіонів своєю територією, порушуючи міжнародне право», — пишуть аналітики.

Водночас аналітичний центр зазначає, що менше половини респондентів (41%) хотіли б, щоб Європа закликала Україну до переговорів з росією.

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Згідно з інформацією, у січні цього року було опитано понад 17 000 дорослих у 12 європейських країнах, включаючи Німеччину, Францію, Польщу та Швецію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що багато західних урядів не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація.

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