«Підстав для паніки немає»: як тодішній очільник «Укроборонпрому» Гусєв готував підприємства Концерну до війни

Ще восени 2021 року іноземна преса з посиланням на дані західних розвідок почала писати, що росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. У середині січня 2022 року, до Києва таємно приїздив директор ЦРУ Вільям Бернс. Уже згодом західні спостерігачі назвуть його зустріч з Володимиром Зеленським вирішальною: саме на ній він розповість президентові про конкретні плани нападу на Україну.

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Пізніше сам Бернс розповість Politico деталі тієї розмови. Директор ЦРУ повідомив Зеленському про наміри росіян перейти через кордон з боку білорусі, швидко дійти до Києва, захопити столицю, повалити український уряд і замінити його проросійським.

«Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром Гостомель на північному заході від Києва і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, щоб пришвидшити захоплення Києва», — розповів директор ЦРУ.

Перед повномасштабним вторгненням росії на одному з засідань РНБО, як пише ВВС, обговорювали посилення охорони аеродромів, в тому числі гостомельського.

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«У будь-якому разі, виглядає, що українська влада мала інформацію про можливу висадку в Гостомелі російського десанту», — йдеться у статті.

Відмічається, що американські партнери Києва звертали особливу увагу на аеропорт в Гостомелі недарма. Його інфраструктура дозволяла приймати великі літаки — саме тут була «домівка» найбільшого у світі транспортника «Мрія». А великі літаки — це не тільки цивільні борти, а й військо-транспортні, здатні перевезти велику кількість особового складу та військової техніки. В комплексі з фактором географії — Гостомель розташований за 25 кілометрів від Києва.

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Проте 23 лютого 2022 року підприємства «Укроборонпрому» отримали заспокійливий лист від тодішнього голови Концерну Юрія Гусєва з запевненням про існування плану дій, який так ніхто і не отримав. Копію листа виклали журналісти BBC у розслідуванні «Невідомі факти про Гостомель. Як цей аеродром так і не став для росіян воротами в Київ»

«Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто», — йдеться в документі, який стратегічне ДП «Антонов» отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.

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«Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами», — йшлося в листі. Тут же — запевнення, що «Укроборонпром» має чіткий план дій на випадок різних ситуацій.

Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після…

Цікаво, що через пів року після звільнення з керівної посади Концерну Юрія Гусєва указом президента України від 22 лютого 2024-го було призначено послом України в Азербайджані…

У ексклюзивному матеріалі «В повітрі вже були 18 військово-транспортних літаків ворога, щоб сісти в Гостомелі: як вдалося завадити висадці російських військ біля Києва» «ФАКТИ» розповіли, як наші прикордонники в аеропорту зірвали операцію ворога з швидкого захоплення столиці України.

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