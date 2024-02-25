Є план на 2024 рік, але немає зброї: Умєров — про те, чому «ми втрачаємо людей та території»

Міністерстр оборони Рустем Умєров, який на форумі «Україна. Рік 2024» зазначав, що половина західної військової допомоги надходить в країну із затримками, повідомив, що розроблений «потужний і сильний» план дій на поточний рік.

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«Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив. План на 2024 рік вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Тому ми працюємо з усіма складовими Сил безпеки та оборони», — сказав міністр.

Війну росії проти України він назвав найбільшою з часів Другої світової, підкресливши, що лінія фронту наразі складає 3200 км, а інтенсивні бойові дії тривають на ділянці у 1200 км.

За його словами, наразі Україна є єдиною країною, яка має безпрецедентний досвід використання світового озброєння, а також єдиною державою з унікальним знанням особливостей ведення війни російською армією на полі бою.

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Нагадаємо, що в США досій не дійшли згоди щодо надання допомоги Україні — Палата представників досі не розглянула проєкт, який підтримав Сенат. А NBC News, посилаючись на джерела, близькі до адміністрації Байдена, зазначали, що у разі схвалення фінансування США можуть включити ATACMS великої дальності в один з перших пакетів військової допомоги.

Фото із соцмережі

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