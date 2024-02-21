Зможуть наносити удари вглиб Криму: Україна отримає нову модель ATACMS

Якщо республіканці продовжать блокувати військову допомогу Україні, Білий дім може попросити свого союзника надати Києву ракети ATACMS, здатні завдати удару вглиб окупованого росією Криму. Про це повідомляє NBC News. Портал посилається на джерела, близькі до адміністрації Байдена.

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США почали постачати Україні військові тактичні ракетні системи, відомі як ATACMS, наприкінці минулого року, але до цього часу поставляли лише старі версії ракет середньої дальності.

За словами офіційних осіб, США зараз схиляються до відправки версії ракети більшої дальності. Ракета великої дальності може дозволити Україні завдати удару вглиб контрольованого росією Кримського півострова.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один з перших пакетів військової допомоги. США також мають боєприпаси і артилерію, готові до негайного розгортання в Україні, якщо фінансування буде схвалено, додали посадовці.

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Чиновники не виключили, що США звернуться до союзників з проханням надати Києву ATACMS. Білий дім не прокоментував ці повідомлення. У суботу під час Мюнхенської конференції глава МЗС Дмитро Кулеба говорив з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном про передачу Україні далекобійного озброєння.

«Існує лише один спосіб знищити російський потенціал в Україні. Це нанесення удару вглиб окупованих територій в обхід російських засобів радіоелектронної боротьби і перехоплювачів» — сказав Кулеба, маючи на увазі ракети великої дальності ATACMS.

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Адміністрація Байдена виступала проти відправки ракет великої дальності протягом останніх двох років, оскільки чиновники побоювалися, що Україна використає їх для удару по Криму або росії, що змусить російського президента володимира путіна піти на ескалацію конфлікту.

Раніше повідомлялося, що німецькі ракети Taurus можуть допомогти Україні переломити хід війни.

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