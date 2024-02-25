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Україна

«Не масштабно»: Буданов розповів про іранські та північнокорейські ракети на озброєнні у росії (відео)

15:10 25 лютого 2024
Кирило Буданов

Російські окупанти ще не обстрілювали масштабно українські міста ракетами північнокорейського виробництва. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов на форумі «Україна. Рік 2024», що проходить сьогодні в Києві.

Також він спростував інформацію про те, що Іран передав росіянам свої ракети.

«Іранських ракет у росії немає, а ракет північнокорейського виробництва було використано для ударів лише кілька штук, це не масштабно», — розповідає він.

Також Буданов повідомив, що операція зі знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У готувалась два тижні, інформує Суспільне.

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«Залишилося ще 6 літаків — дві повні зміни. Ще один А-50 „впаде“, і цілодобове чергування доведеться припиняти», — сказав він.

Відповідаючи на питання, чи готували операцію до 24 лютого Буданов зазначив: «ми шукали літак, а не дату».

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Також він повідомив, що за даними розвідки російський політик Олексій Навальний дійсно загинув через тромб, що відірвався.

Як писали «ФАКТИ», раніше Іран заперечив відправку балістичних ракет до росії.

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