Українець Вихрист виграв бій у Німеччині, тричі поклавши суперника на підлогу рингу (відео)

Український суперважковаговик 31-річний Віктор Вихрист (12 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 поразка) здобув впевнену дострокову перемогу на вечорі боксу Black Wolves Fight Club у Вісбадені (Німеччина), здолавши технічним нокаутом 37-річного аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду (25 перемог, 20 з них — нокаутом, 13 поразок).

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Ветеран з Південної Америки від початку поєдинку почав вкладатися в удари, але у 2-й трихвилинці українець двічі відправив його у нокдаун. Аумада зумів відновитись і гідно відповідав досить повільному Вихристу. Але коли в 4-му раунді аргентинець ще раз опинився на настилі рингу, він просто виплюнув капу і відмовився продовжити бій.

Нагадаємо, що у лютому 2023-го Вихрист зазнав першої невдачі на професіональному рингу, програвши кубинцю Леньє Перро і отримавши травму ребра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вихрист двічі побував у нокдауні, але все ж таки виграв бій.

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