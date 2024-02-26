Україна може програти війну, якщо США не нададуть більше зброї: американський політик після повернення з Києва

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, який днями побував у Києві, виступив з різким попередженням про необхідність надання більшої допомоги Україні і пообіцяв не «кидати» європейського союзника.

ВІДЕО ДНЯ

Виступаючи після повернення з поїздки до охопленої війною України, політик заявив, що цей рік є «вирішальним моментом в історії світу», додавши, що втрата України буде «руйнівною за своїми наслідками для США».

— Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів проєктувати себе — наші сили, нашу владу, наші можливості — у світі, — сказав він. - Коли ми їхали туди, ми сказали українському народу: «Америка вас не покине».

Лідер Сенату уточнив, якої саме допомоги Україна потребує зараз якнайбільше, зазначивши, що їй необхідно більше артилерійських снарядів, зброї для руйнування російських мереж постачання, а також зенітних озброєнь.

РЕКЛАМА

Шумер навів кілька прикладів того, як Україна намагається вести свою війну, зокрема, він зустрівся з українським оператором безпілотника, який зміг ідентифікувати російську артилерію, але більше не мав боєприпасів для її знищення. Чак Шумер також зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

«Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь», — сказав він.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно лідер демократів у Сенаті Чак Шумер розповів про стан переговорів щодо розблокування коштів, необхідних для продовження підтримки України, зазначивши, що він налаштований оптимістично.

Читайте також: Лічені тижні або місяці: у США підрахували, скільки Україна протримається без допомоги Заходу

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook