«Заплатять за це дуже дорого»: Байден шокував заявою про Україну
Джо Байден ще минулого року просив Конгрес виділити Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. Однак представники Республіканської партії не хочуть на це погоджуватися і ставлять свої умови.
«Якщо мої колеги-республіканці не хочуть фінансувати Україну, їм доведеться заплатити за це дуже дорого», — заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання американського кореспондента RMF FM Павла Жуховського.
Адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців попереджає, що від*, сутність підтримки України означатиме серйозні проблеми на фронті.
Без американської підтримки Україна не зможе повернути окуповані території, і війна затягнеться. Це питання турбує багатьох коментаторів, які підкреслюють, що ще один день без бюджету — це подарунок володимиру путіну.
«У нас було кілька багатообіцяльних днів. Ми досягли більшого прогресу на кордоні, ніж за останні кілька тижнів. Робота ще не завершена, але я маю більше надії, ніж кілька днів тому, що ми зможемо зробити щось значуще», — заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, розповідаючи про стан переговорів щодо розблокування коштів, необхідних для продовження підтримки України, на першому засіданні Сенату в новому році.
Шумер також сказав, що, хоча він налаштований оптимістично, укласти остаточну угоду все одно буде нелегко. Політик мав на увазі переговори щодо імміграційної реформи — умови, яку поставили республіканці для ухвалення пакета, що містить понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону та безпеку кордонів.
Нагадаємо, США хочуть домогтися конфіскації російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, які мають піти на відновлення України після війни.1124