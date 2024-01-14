«Заплатять за це дуже дорого»: Байден шокував заявою про Україну

Джо Байден ще минулого року просив Конгрес виділити Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. Однак представники Республіканської партії не хочуть на це погоджуватися і ставлять свої умови.

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«Якщо мої колеги-республіканці не хочуть фінансувати Україну, їм доведеться заплатити за це дуже дорого», — заявив президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання американського кореспондента RMF FM Павла Жуховського.

Адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців попереджає, що від*, сутність підтримки України означатиме серйозні проблеми на фронті.

Без американської підтримки Україна не зможе повернути окуповані території, і війна затягнеться. Це питання турбує багатьох коментаторів, які підкреслюють, що ще один день без бюджету — це подарунок володимиру путіну.

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«У нас було кілька багатообіцяльних днів. Ми досягли більшого прогресу на кордоні, ніж за останні кілька тижнів. Робота ще не завершена, але я маю більше надії, ніж кілька днів тому, що ми зможемо зробити щось значуще», — заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, розповідаючи про стан переговорів щодо розблокування коштів, необхідних для продовження підтримки України, на першому засіданні Сенату в новому році.

Шумер також сказав, що, хоча він налаштований оптимістично, укласти остаточну угоду все одно буде нелегко. Політик мав на увазі переговори щодо імміграційної реформи — умови, яку поставили республіканці для ухвалення пакета, що містить понад 105 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону та безпеку кордонів.

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Нагадаємо, США хочуть домогтися конфіскації російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, які мають піти на відновлення України після війни.

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