Мобілізація аспірантів і студентів 2024: хто втрачає право на відстрочку

В оновленому законопроєкті № 10449, який був внесений до Ради урядом, відстрочка не передбачена для тих, хто навчається за контрактом.

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Тобто можуть мобілізувати аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту, пишуть «Факти ICTV».

У новій редакції документа наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають здобувачі: професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають наступний рівень освіти; а також докторанти та особи, зараховані в інтернатуру.

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Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

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Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Відстрочка від проходження базової військової служби

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Відстрочка надається призовникам, які:

визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;

навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);

обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);

мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).

Нагадаємо також, що в Раді вже припустили можливість запровадження в Україні тотальної мобілізації та закриття економіки.

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