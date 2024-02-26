Виконують дуже важливу функцію: навіщо досвідчені господині кладуть крейду у холодильник

Досвідчені господині знають, що попри всі заходи профілактики, у холодильнику можуть з'являтися неприємні запахи. Щоб цього не допустити, вони використовують звичайну крейду. Це може здатися дивним, але результат приємно здивує.

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Крейда діятиме як поглинач вологи та запахів. Просто покладіть крейду в контейнер на кожній полиці, і ви швидко помітите ефект — неприємні запахи поступово почнуть зникати.

Експерти рекомендують покласти крейду в холодильник одразу після того, як ви помиєте пристрій оцтом й приберете всі продукти, що зберігаються без упаковки.

Не менш важливо зазначити, що крейда абсолютно безпечна для здоров'я, тому немає небезпеки використовувати її поруч з харчовими продуктами. Треба лише уникати прямого контакту крейди з продуктами, на всякий випадок.

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Час від часу необхідно замінювати крейду на нову. За допомогою цієї простої поради ви зможете позбутися неприємного запаху з холодильника без шкоди для здоров'я. Із завданням «поглинання» неприємних запахів також впораються сіль і хліб.

А ще одна досвідчена господиня, експертка з чистоти Марина Жукова поділились секретами того, як раз на місяць зробити «генеральне прибирання» холодильника.

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Марина Жукова також розповіла, як без зусиль видалити скам’янілий порошок у лотку пральної машини.

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