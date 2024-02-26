«Відношення ні до реалізації цього палива, ні тим більше до отримання якихось незаконних коштів не маю», — Пашинський

Жодних незаконних дій, які у своїй підозрі інкримінують САП та НАБУ голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардепу Сергію Пашинському, він не робив і не має жодного відношення до нібито «вкрадених нафтопродуктів».

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Про це політик заявив у своєму заключному слові на обранні йому запобіжного заходу у ВАКС 26 лютого.

«Я ніколи не був бізнес-партнером пана Тищенка. Це загально відомий факт. Правоохоронці провели мільйони слідчих дій. У мене до 2006 року була бізнес-діяльність, у них є докази, але вони їх не наводять. Я не знаю нікого, підкреслюю, крім Тищенка в тій підозрі. Я ніколи не бачив ні Гаврилових, ні там ще інших з названими прізвищами, я ніколи з ними не комунікував. Мене поливали брудом, що я мав кошти від реалізації нафтопродуктів. Ваша честь, проведені тисячі годин НСРД, включаючи якісь останні НСРД, — ніде навіть натяку немає ні у кого (ні у поганих свідків, ні у гарних), що я отримав (кошти від нафтопродуктів. — Авт.). Хочу звернутися до народу України: я готовий піти на будь-які випробовування. Відношення ні до реалізації цього палива, ні тим більше до отримання якихось незаконних коштів, не маю», — сказав Пашинський.

Він також додав, що разом зі своєю командою перерахували до бюджету країни «1,5 мільярда доларів, із $ 8 млрд, вкрадених Януковичем».

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«Вони зі своєю командою (у САП. — Авт.) повернули жомову яму тільки зараз. І то — тому що почалася повномасштабна війна та рухи по конфіскації й реалізації цього майна. Ми ще побачимо результати цього… Мене завжди, коли я не був владою, переслідували, фальсифікували справи. Але вони розвалювались. На жаль, така моя ненька Україна. Така у нас держава. Я ніколи не ховався, не переховувався, і всі виклики зустрічав з гордо піднятою головою… Якщо я дійсно побачу, що це реальна спроба повернути кошти в бюджет, я — до ваших послуг. Якщо це атаки на Пашинського, щоб посадити його по сфальшованим обвинуваченням у в'язницю, звичайно, я буду опиратися. І я ще навіть не починав», — емоційно заявив політик.

26 лютого Сергія Пашинського взяли під варту у будівлі суду. Він був направлений до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн. гривень. Колишнього голову Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони звинувачують у заволодінні «нафтопродуктами Курченка», які були конфісковані державою. Термін утримання під вартою — до 25 квітня 2024 року.

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Нагадаємо, раніше ФАКТИ повідомили, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у домі ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п'ятьом учасникам злочинної схеми.

Раніше Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК. Екснардепа готові взяти на поруки відомі воїни, які зараз захищають нашу державу.

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