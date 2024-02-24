Генерал-майор Лісовий подав клопотання про взяття на особисту поруку Пашинського

На засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському генерал-майор Іван Лісовий подав клопотання про взяття на особисту поруку Сергія Пашинського.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідне відео.

«Я Сергія Володимировича (Пашинського. — Ред.) знаю з 2015 року,…я відновлював ракетні війська України. Мені доводилося з ним зустрічатися не один раз, зокрема на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони. Хочу вас завірити, що це та людина, яка своїми діями має тільки одне — як вберегти державу…», — сказав під час засідання суду Лісовий.

Він також нагадав про роль Пашинського в забезпеченні українського війська зброєю.

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Зокрема, Лісовий також детально розповів про застосування САУ «Богдана» та роль Пашинського у цьому процесі.

«Я поручаюсь за нього, бо знаю цю людину, що вона думає за Україну, як буде Україна боронитися, як буде жити. Я не боюся дати своє слово, щоб підтримати, щоб його (Пашинського. — Ред) не тримати під вартою», — резюмував Лісовий.

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Іван Лісовий — військовослужбовець, генерал, який у 2014 році, маючи за плечима величезний досвід служби у військах, добровільно допомагав формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони і як волонтер допомагав армії. За це отримав чергове звання генерал-майора й був призначений начальником ракетних військ і артилерії управління військ берегової оборони командування ВМС ЗСУ.

«У 2004 році я вийшов на пенсію з посади начальника ракетних військ і артилерії Північного ОК, займався військово-патріотичним вихованням молоді, — зазначав під час інтерв'ю Іван Лісовий. — Проте, коли розпочалася війна (в 2014 році. — Ред.), звернувся до керівництва Збройних Сил України надати можливість повернутися до війська. Готовий був захищати Батьківщину на будь-якій посаді. От і отримав змогу брати участь у розконсервуванні, відновленні, обслуговуванні й ремонті знятого зі зберігання артилерійського озброєння. За моєю участю введено у стрій приблизно 6 тисяч артилерійських систем «.

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Нагадаємо, вранці 12 лютого до помешкання екснардепа Сергія Пашинського з обшуками прийшли працівники СБУ та НАБУ. Слідчі дії проводили у справі щодо передавання «палива Курченка» державі.

Сам Пашинський вважає, що реанімація «справи Курченка» — це спроба заблокувати його діяльність в багатьох оборонних програмах.

Народний депутат України 7 й 8 скликань, а нині військовослужбовець Єгор Фірсов також вважає, що під час війни дивним виглядає намагання усунути ефективного менеджера з організації військового виробництва за справу 10-річної давнини.

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