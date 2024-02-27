Витончений удар Циганкова започаткував розгром «Жироною» суперника в чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

Сенсаційна «Жирона» після розгромної поразки від «Реала» (0:4) та невдачі у грі з «Атлетико» (2:3) з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком у складі нарешті порадувала своїх уболівальників перемогою. У матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії каталонці вклали на лопатки «Райо Вальєкано», який з 76-ї хвилини грав у меншості, — 3:0 (Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+6).

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Початок розгрому команди з Мадрида на початку другого тайму поклав Циганков, який ударом в один дотик завершив швидку атаку «Жирони». Гості, навіть залишившись у меншості, не залишали спроб врятувати поєдинок, але всі їхні плани вже у компенсований арбітром час зруйнував бразилець Савіо, який оформив «дубль».

Зазначимо, що Циганков, котрий грав до 89-ї хвилини, віддав у матчі 94 відсотки точних передач і отримав одну з найвищих оцінок серед усіх футболістів. А ось Довбик, якого замінили на 77-й хвилині, втратив явний гольовий момент і не забиває у Ла Лізі з 21 січня — після хет-трику у ворота «Севільї».

Становище лідерів чемпіонату Іспанії: 1. «Реал» — 65 очок; 2. «Жирона» — 59; 3. «Барселона» — 57; 4. «Атлетико» — 52; 5. «Атлетик» — 49.

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Додамо, що Віктор Циганков забив 6-й м'яч у поточному сезоні, а ось Артем Довбик із 14 точними ударами посідає у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії третє місце. У Борхи Майораля з «Хетафе» — 15 голів, у Джуда Беллінгема з «Реала» — 16.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голи Довбика та Циганкова принесли «Жироні» вистраждану перемогу в чемпіонаті Іспанії.

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Фото ФК «Жирона»

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