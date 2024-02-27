Понад 10 людей постраждали у двох великих ДТП за участю пасажирських автобусів під Києвом (фото)

На Київщині, де нещодавно зіткнулися легковики Skoda Octavia та Suzuki Swift, сталися дві серйозні ДТП за участю громадського транспорту. Одна з них — поблизу села Стайки.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в поліції Київщини, автобус з людьми злетів у кювет. За попередніми даними, кермувальник маршрутного таксі «БАЗ», рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

Фото поліції

Шестеро пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження, на місці події потерпілі отримали медичну допомогу.

РЕКЛАМА

Друга ДТП сталася в селі Требухів — там постраждали чотири особи, серед них — 4-річний хлопчик та 17-річна дівчина. В Нацполіції зазначають, що, за попередніми даними, 60-річний водій Subaru, будучи напідпитку, не врахував швидкість свого руху та дорожню обстановку. Чоловік не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом, який рухався попереду й від’їжджав від зупинки.

Фото поліції

РЕКЛАМА

Четверо пасажирів автобуса були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Також встановлено, що водій Subaru перебував у стані алкогольного сп'яніння з рівнем алкоголю у крові 1.17 проміле. Його затримали правоохоронці Броварського управління поліції Київщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото поліції

РЕКЛАМА

За фактом ДТП слідчі повідомили кермувальнику про підозру (ч. 1 ст. 286−1 Кримінального кодексу України).

У той же день автопригода за участю громадського транспорту сталася й у Дніпрі, де на вулиці Зимових Походів зіштовхнулися Opel та автобус № 5.

Як пише «Днепр вечерний», легковик на швидкості влетів в маршрутку. За попередніми даними, травмувались п'ятеро людей.

Нагадаємо, що днями на автодорозі Київ — Чоп сталася моторошна смертельна ДТП — на під'їзді до села Старий Яричів Львівського району водій пасажирського автобуса зіткнувся з легковим авто і з’їхав у кювет. У момент зіткнення з маршрутки випали дві пасажирки — вони потрапили під колеса фури і загинули.

Фото поліції

430

Читайте нас у Facebook