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Україна

Літакопад триває: ЗСУ «приземлили» ще один російський Су-34

12:05 27 лютого 2024
Су-34

Сили оборони України продовжують «мінусувати» ворожі літаки. Так, на східному напрямку був збитий ще один Су-34 противника.

Про це провідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.

«Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Усім дякую за бойову роботу! Працюємо для перемоги!» — написав він на своїй сторінці у соцмережах.

Нагадаємо, що нещодавно у Повітряних Силах підтвердили збиття вже другого ворожого літака А-50. Разом з ним був збитий й літак Іл-22, який впав біля хутора Трудова Вірменія в Канівському районі Краснодарського краю росії.

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Фото з Вікіпедії

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