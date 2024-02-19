Знову врожайний день: ЗСУ збили ще два російські винищувачі на східному напрямку (відео)

Збройні Сили Укракїни, які нещодавно лише протягом одного дня знищили три російські літаки, знов «полювали» на ворожих «пташок».

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Як підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ранком 19 лютого були знищені два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Фото Повітряних Сил ЗСУ

«Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде», — додав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко виклав на своєму каналі відео, на якому видно, що один із літаків впав у море.

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Про це ж писав і Микола Олещук.

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Нагадаємо, що напередодні Олещук підтверджував збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Фото з Вікіпедії

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