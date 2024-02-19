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Україна

Знову врожайний день: ЗСУ збили ще два російські винищувачі на східному напрямку (відео)

12:08 19 лютого 2024
Су-35

Збройні Сили Укракїни, які нещодавно лише протягом одного дня знищили три російські літаки, знов «полювали» на ворожих «пташок».

Як підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ранком 19 лютого були знищені два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Фото Повітряних Сил ЗСУ

«Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде», — додав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко виклав на своєму каналі відео, на якому видно, що один із літаків впав у море.

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Про це ж писав і Микола Олещук.

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Нагадаємо, що напередодні Олещук підтверджував збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Фото з Вікіпедії

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