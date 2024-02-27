Частини трупа дружини вивіз у валізі: стали відомі подробиці жахливого вбивства балетмейстера харківського театру

У Харкові, де минулого року вирок отримав чоловік, який вбив і розчленував товариша по чарці, правоохоронці розкрили ще одне схоже вбивство.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що вбивство сталося днями і що підозрюваний вже затриманий.

Йдеться про подружжя, яке жило разом багато років. Чоловік Сергій має дві вищі освіти — економіст та психолог, дружина Марія — балетмейстер театру. Цьогоріч пара вирішила «цивілізовано розійтися», жити окремо і по черзі брати до себе дитину — 12-річного хлопчика.

Але цивілізованого розводу не вийшло. «В той день хлопчик був у бабусі та дідуся. Чоловік приїжджає до дружини з чемоданом на колесах, забрати речі. А вже за пару днів її матір заявляє, що донька зникла. Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив — дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Всередині тієї валізи на колесах, яку зафіксувало відеоспостереження, — була вона. Власним життям жінка поплатилася за те, що вирішила розлучитися офіційно. Ані речей, ані продуктів, про які розказував чоловік, всередині чемодана насправді не було», — розповідає поліцейський.

РЕКЛАМА

Фото поліції

Правоохоронці встановили, що чоловік давно слідкував за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. Побачивши повідомлення від колеги, вирішив її «покарати» через ревнощі та вбив у ванній. Після цього підозрюваний відрізав кисті рук та голову жертви, запакував їх у пакети, а тіло — у чемодан.

РЕКЛАМА

Сергій Болвінов зазначає, що чоловік ретельно прибрав місце злочину, але бокали та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих — вони запідозрили інсценування.

Поки чоловік вбитої наполягав на своїй версії, оперативники почали перевіряти кожну адресу, пов'язану з цією родиною. І під час огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки — вони були на сусідній ділянці.

РЕКЛАМА

Фото поліції

«Тіло без голови та кистей знайшли в старому льосі — вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю… Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Криміналісти дуже швидко зробили також і дослідження ДНК — зразки з обгорілого тіла співпали зі зразками матері зниклої жінки», — додав Сергій Болвінов.

Фото поліції

І вже після цього зловмисник зізнався та розповів, як посварився з дружиною, як штовхнув її у ванній, як бив ножем та розчленовував тіло.

Руки вбитої він відвіз до посадки та закопав, проїхавши з кілометр, закопав й пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. А до дачної ділянки, де планував спалити тіло, він їхав вже з каністрами з пальним.

Поліцейські також з'ясували, що чоловік після вбивства ще кілька днів возив з собою телефон дружини по місту, відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи те, що вбита все ще жива. Втім мати загиблої зрозуміла, що спілкується не з донькою та звернулася до поліції.

Фото поліції

«Дружину він вбив сімнадцятого лютого, а вже вранці двадцять четвертого ми змогли її знайти, в цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду до Канади, але подорож скасовується. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внести заставу. Дванадцятирічний хлопчик залишився без обох батьків, а чоловікові загрожує довічне ув'язнення», — додав Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, що чоловіка, який в Києві вбив та розчленував людину, засудили до 13 років ув'язнення. Вбивця відрізав голову та сховав її під підлогу в домі, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця.

Фото поліції

571

Читайте нас у Facebook