Частини трупа дружини вивіз у валізі: стали відомі подробиці жахливого вбивства балетмейстера харківського театру
У Харкові, де минулого року вирок отримав чоловік, який вбив і розчленував товариша по чарці, правоохоронці розкрили ще одне схоже вбивство.
Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що вбивство сталося днями і що підозрюваний вже затриманий.
Йдеться про подружжя, яке жило разом багато років. Чоловік Сергій має дві вищі освіти — економіст та психолог, дружина Марія — балетмейстер театру. Цьогоріч пара вирішила «цивілізовано розійтися», жити окремо і по черзі брати до себе дитину — 12-річного хлопчика.
Але цивілізованого розводу не вийшло. «В той день хлопчик був у бабусі та дідуся. Чоловік приїжджає до дружини з чемоданом на колесах, забрати речі. А вже за пару днів її матір заявляє, що донька зникла. Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив — дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Всередині тієї валізи на колесах, яку зафіксувало відеоспостереження, — була вона. Власним життям жінка поплатилася за те, що вирішила розлучитися офіційно. Ані речей, ані продуктів, про які розказував чоловік, всередині чемодана насправді не було», — розповідає поліцейський.
Правоохоронці встановили, що чоловік давно слідкував за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. Побачивши повідомлення від колеги, вирішив її «покарати» через ревнощі та вбив у ванній. Після цього підозрюваний відрізав кисті рук та голову жертви, запакував їх у пакети, а тіло — у чемодан.
Сергій Болвінов зазначає, що чоловік ретельно прибрав місце злочину, але бокали та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих — вони запідозрили інсценування.
Поки чоловік вбитої наполягав на своїй версії, оперативники почали перевіряти кожну адресу, пов'язану з цією родиною. І під час огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки — вони були на сусідній ділянці.
«Тіло без голови та кистей знайшли в старому льосі — вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю… Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Криміналісти дуже швидко зробили також і дослідження ДНК — зразки з обгорілого тіла співпали зі зразками матері зниклої жінки», — додав Сергій Болвінов.
І вже після цього зловмисник зізнався та розповів, як посварився з дружиною, як штовхнув її у ванній, як бив ножем та розчленовував тіло.
Руки вбитої він відвіз до посадки та закопав, проїхавши з кілометр, закопав й пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. А до дачної ділянки, де планував спалити тіло, він їхав вже з каністрами з пальним.
Поліцейські також з'ясували, що чоловік після вбивства ще кілька днів возив з собою телефон дружини по місту, відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи те, що вбита все ще жива. Втім мати загиблої зрозуміла, що спілкується не з донькою та звернулася до поліції.
«Дружину він вбив сімнадцятого лютого, а вже вранці двадцять четвертого ми змогли її знайти, в цей же день затримали чоловіка. Він вже мав готову візу для виїзду до Канади, але подорож скасовується. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внести заставу. Дванадцятирічний хлопчик залишився без обох батьків, а чоловікові загрожує довічне ув'язнення», — додав Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, що чоловіка, який в Києві вбив та розчленував людину, засудили до 13 років ув'язнення. Вбивця відрізав голову та сховав її під підлогу в домі, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця.
Фото поліції571
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