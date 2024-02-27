Група поліцейських потрапила під обстріл на Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. На Сумщині двоє поліцейських загинуло та четверо було поранено внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами… Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу. Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 26 лютого російські війська обстріляли Сумську область. Авіабомби ворог скинув на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

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