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Група поліцейських потрапила під обстріл на Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

16:07 27 лютого 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. На Сумщині двоє поліцейських загинуло та четверо було поранено внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами… Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу. Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 26 лютого російські війська обстріляли Сумську область. Авіабомби ворог скинув на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.

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