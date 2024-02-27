«Особливо бісять розмови про те, що німці більше за всіх у Європі допомагають»: аналітик — про відмову Шольца поставляти Україні Taurus

Журналіст InformNapalm Антон Павлушко прокоментував відмову уряду Німеччини постачати в Україну крилаті ракети Taurus.

«Таурус всьо

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Нарешті воно з себе вичавило, що воно не буде давати Україні далекобійні ракети Таурус. А що чекати від колишнього молодого соціал-демократа, що у 80-ті мотався до СРСР на всякі двіжняки з комуністами та боровся за роззброєння?

Така саме Меркель тільки Шольц.

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Оце два роки поспіль розказувати про якісь там технічні проблеми, про очікування постачання американських ракет, про неможливість програмувати ракети не німцями (ой б… я) та оце інший брєд. Зараз нарешті таки вичавив з себе офіційну відмову. Не здивований і писав про це вже давно.

Особливо бісять розмови про те, що німці більше за всіх у Європі допомагають. Допомагають чим і кому? Загальні витрати німців на Україну станом на 24.02.2024 склали 32,3 мільярди євро — це вони дуже ретельно документують і данні постійно оновлюють.

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Найбільше на Україну витрачаються у міністерстві фінансів (11,36 млрд євро) та у міністерство роботи та соціалку — це ще 9,95 млрд євро. В цілому ці витрати зв'язані з утримання біженців, виплатою соціальної допомоги чи німецьку частину допомоги Україні через МВФ.

А де ж військова допомога? А це за два роки війни всього лише 6,63 млрд євро. Здається, що це багато, якщо не знати поточних цін на поставлену техніку — одні два «німецьких» Patriot можуть затягнути на 2+ мільярди, один Iris-T SLM — 140 млн євро. А нагадати, як німці втридорога (40 замість 15 млн євро) купили легко броньовані позашляховики? і т.п. Поскладайте такі окремі позиції і раптом виявиться, що німецька військова допомога не така вже і велика.

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Особливо вона невелика, якщо врахувати, що німці економічний локомотив Європи та нещодавно раділи своєму статусу третьої економіки світу. А більшість витрат на біженців можна було б заощадити, якби вчасно допомогли розгромити росію", — написав він.

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