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Україна не побачить ракет Taurus: Шольц зробив різку заяву

13:07 27 лютого 2024
ракета Таурус

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився постачати в Україну крилаті ракети Taurus, які б допомогли переломити хід війни, посилаючись на ризик того, що Німеччина може бути втягнута у цю війну.

«Німецькі солдати не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система в будь-який момент і в будь-якому місці», — заявив Шольц, пише t-online.de. — Саме тому поки що постачання не є можливим варіантом. Ця ясність також необхідна. Я здивований, що деяких людей це навіть не зачіпає, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до участі у війні".

Канцлер додав: «Це дуже далекосяжна зброя. І те, що роблять британці й французи з погляду контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено в Німеччині. Це знає кожен, хто мав справу з цією системою».

За словами Олафа Шольца, він дивується, що це питання ставлять знову й знову. І він «дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дебатами про цю єдину систему».

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«Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів усіх можливих дальностей, але не цієї важливої речі з Німеччини», — сказав він у відповідь на запитання про Taurus. Далі Шольц пояснив, що розмови про зволікання є проблемою в Німеччині.

«Багато людей ввечері дивляться телевізор і сподіваються, що канцлер збереже нерви», — сказав Шольц.

З критикою Шольца виступив політик Норберт Реттген. «Твердження про те, що постачання ракет Taurus зробить Німеччину стороною у війні, є просто юридично неправдивим і політично ганебним», — написав він в мережі X.

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Військовий експерт Ніко Ланге також пояснив, що Україна все ще гостро потребує високоточної зброї великої дальності. Тож дискусія про ракети триватиме.

Taurus з дальністю польоту 500 кілометрів є однією з найсучасніших ракет військово-повітряних сил. Ця зброя здатна знаходити ціль з великих висот і відстаней та може знищувати, наприклад, системи бункерів. Канцлер Шольц на початку жовтня вже вирішив поки що не постачати крилаті ракети Taurus в Україну. Причиною цього стало побоювання, що ракети можуть влучити й в об'єкти на російській території.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», багато західних урядів не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація в Україні через нестачу озброєння та боєприпасів.

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