Банківські карти ухилянтам блокувати не будуть: що обіцяють в Раді

У вівторок, 27 лютого, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки провів перше засідання з розгляду законопроєкту про мобілізацію. І вже забракував деякі ініціативи, зокрема, «ініціативу» Нацбанку щодо блокування банківських карток.

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Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко у коментарі ЗМІ. За його словами, Комітет виступив проти обмеження прав людей.

Костенко пояснив, що у законопроєкті щодо мобілізації загалом 4195 правок. При цьому багато дублюється, також частина з них є різними за формою, але збігаються по суті. Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки, наприклад, обмеження прав, демобілізація тощо. Далі комітет буде голосувати за кожен з цих блоків.

«Тому сьогодні комітет поблоково ухвалював рішення по окремих напрямках. А надалі, розуміючи фінальне рішення, будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Сьогодні ми пройшли лише частину з цих блоків», — розповів він.

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Станом на сьогодні комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Йдеться про блокування рахунків та обмеження через суд виїзду за кордон.

Однак, за словами Костенка, це ще попереднє голосування, бо всі норми дискусійні. Так, багато депутатів у Комітеті вважають, що в чинному законодавстві вже передбачені штрафи за ухиляння від мобілізації. Тому, на їхню думку, варто, як варіант, просто збільшити суму штрафів, а не обмежувати права.

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Крім того, Комітет не підтримав норму про те, щоб консульства обмежували свої послуги для українців за кордоном. Хоча це питання ще буде дискутуватись, зазначив Костенко.

Нагадаємо також про відповідь юриста на запитання про можливість накладення стягнень на майно ухилянта.

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